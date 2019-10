VS-troepen uit Syrië naar Irak

De ongeveer 1000 Amerikaanse militairen die uit het noorden van Syrie worden teruggetrokken, worden verplaatst naar het westen van Irak. Daar gaan ze door met de campagne tegen IS-strijders en helpen ze met de verdediging van Irak. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper gezegd.

Volgens Esper is de terugtocht eerder „een kwestie van weken dan van dagen” en wordt deze via vliegtuigen en konvooien uitgevoerd.

Turkije viel vorige week het noordoosten van Syrië binnen om Koerdische milities te verdrijven en een gebied te creëren voor Syrische vluchtelingen die nu nog worden opgevangen in Turkije. Deze operatie begon nadat de Amerikaanse president Trump zijn troepen uit het gebied had teruggetrokken. Donderdag kwamen Turkije en de VS een wapenstilstand overeen. Dat zou Koerdische strijders van de YPG de gelegenheid geven het gebied te verlaten.