VS trekken alle troepen terug uit Noord-Syrië

De Verenigde Staten trekken alle militairen terug uit Noord-Syrië. President Donald Trump heeft daar opdracht voor gegeven. Hij wil voorkomen dat de militairen geïsoleerd raken en tussen de strijdende partijen in het gebied klem komen te zitten.

De VS hebben al een deel van de manschappen uit het gebied teruggetrokken. Minister van Defensie Mark Esper liet in een gesprek met omroep CBS weten dat nu ook de rest wordt teruggehaald.

In andere delen van Syrië blijven wel Amerikaanse militairen actief. De VS hebben ruwweg nog zo’n duizend militairen in het land.