VS trekken algemeen advies in om wereldwijd reizen te vermijden

De Verenigde Staten hebben het algemene gezondheidsadvies aan Amerikanen ingetrokken om wereldwijd reizen te vermijden vanwege de coronacrisis. De dringende aanbeveling gold sinds 19 maart.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in sommige landen verbeteren en mogelijk verslechteren in andere landen. Het departement gaat vanaf nu weer per land een reisadvies geven. „We blijven Amerikaanse burgers aanraden voorzichtig te zijn wanneer ze naar het buitenland reizen, vanwege het onvoorspelbare karakter van de pandemie.”

De aankondiging komt nu president Donald Trump streeft naar een snelle terugkeer naar normaal in de Verenigde Staten, dat veruit het grootste aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 heeft geleden.

Maar de Amerikaanse grenzen blijven gesloten voor de meeste reizigers uit de Europese Unie, dat ook de meeste Amerikanen niet binnenlaat vanwege het risico op besmetting.

Met de nieuwe beoordelingen adviseren de Verenigde Staten nog steeds voorzorgsmaatregelen voor de meeste landen. Onder de weinige landen van de ranglijst met een niveau 1-beoordeling - wat geen speciale zorgen voor reizen betekent - zijn Taiwan, dat alom geprezen werd vanwege zijn aanpak van de pandemie, en Australië.

De Verenigde Staten gaven aan veel bondgenoten, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, een niveau 3-status - wat betekent: reizen naar deze landen heroverwegen.

Het ministerie behield de waarschuwing van niveau 4 om alle reizen naar India te vermijden, dat steeds meer gevallen van het coronavirus telt.