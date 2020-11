VS trekken aanklachten tegen Mexicaanse oud-generaal in

De Verenigde Staten trekken de aanklachten tegen de Mexicaanse oud-generaal en oud-minister van Defensie Salvador Cienfuegos in, werd dinsdag bekendgemaakt. Het besluit is genomen onder druk van Mexico, dat Cienfuegos zelf wil gaan vervolgen. De oud-generaal werd in oktober aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en het witwassen van opbrengsten.

De onverwachte beslissing van de Amerikanen om de aanklachten in de politiek gevoelige zaak te laten vallen, werd dinsdag bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Mexicaanse Openbaar Ministerie.

De arrestatie van Cienfuegos, een generaal buiten dienst die jarenlang met de Amerikaanse autoriteiten samenwerkte in grensoverschrijdende veiligheidszaken, zette de betrekking tussen de twee landen sterk onder druk. Mexico was niet van te voren gewaarschuwd voor de aanhouding van Cienfuegos.

President Andres Manuel Lopez Obrador dreigde in reactie op de arrestatie om samenwerkingsovereenkomsten met de VS over het mandaat van de Amerikaanse anti-narcoticabrigade DEA open te breken.

„Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft besloten om de aanklachten tegen de voormalige minister Cienfuegos in de VS te laten vallen, zodat hij onderzocht kan worden en, als dat gepast is, kan worden aangeklaagd onder de Mexicaanse wet”, stond in de gezamenlijke verklaring.

De autoriteiten van de twee landen benadrukten hun „sterke partnerschap op het gebied van wetshandhaving”. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat het bewijs heeft overgedragen aan Mexico en bereid is de Mexicaanse autoriteiten te ondersteunen in verder onderzoek.

Cienfuegos, die ook aan het hoofd van de Mexicaanse strijdkrachten stond, stelde eerder deze maand niet schuldig te zijn aan de hem ten laste gelegde betrokkenheid bij drugshandel en witwaspraktijken. Hij werd in oktober aangehouden in de Amerikaanse stad Los Angeles. De 72-jarige Cienfuegos diende tussen 2012 en 2018 als minister van Defensie onder president Enrique Peña Nieto. Zijn arrestatie kwam als een schok in de Mexicaanse leger- en politietop, gezien zijn goede banden met hoge functionarissen.