„VS trekken 5000 man terug uit Afghanistan”

De Verenigde Staten trekken bijna 5000 militairen uit Afghanistan terug en sluiten binnen 135 dagen vijf bases onder het ontwerp-vredesakkoord dat met de Taliban is overeengekomen.

Dat zei de speciale gezant van de VS voor Afghanistan Zalmay Khalilzad. Hij overhandigde de Afghaanse president Ashraf Ghani maandag de ontwerpovereenkomst, die de weg moet vrijmaken voor een gefaseerde terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

De deal, bereikt na maanden van onderhandelingen met vertegenwoordigers van de militante beweging, moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse president Donald Trump voordat die kan worden ondertekend, zei Khalilzad in een interview met Tolo News televisie.

Zalmay Khalilzad, een in Afghanistan geboren Amerikaanse diplomaat die negen gespreksronden met Taliban-vertegenwoordigers heeft afgerond, ontmoet deze week Afghaanse leiders in Kabul om overeenstemming te bereiken voordat de deal wordt ondertekend.

Verwacht wordt dat de overeenkomst een gespreide terugtrekking van Amerikaanse troepen uit hun langste oorlog ooit zal inluiden. In ruil daarvoor zouden de Taliban moeten toezeggen dat Afghanistan niet zal worden gebruikt door militanten om aanvallen op de Verenigde Staten en hun bondgenoten te plegen.

De regering van Ghani is buitengesloten van de besprekingen omdat de militanten weigeren die te erkennen en als een marionet van de VS zien. Maar als onderdeel van de deal wordt van de Taliban verwacht dat ze machtsdelingsgesprekken aangaan met de door de VS gesteunde regering en werken aan een staakt-het-vuren.

Khalilzad zei in het weekend dat een definitieve overeenkomst dichtbij was. De Taliban voerden dit weekend nog aanvallen uit in het noorden van Afghanistan, waarbij leden van Afghaanse veiligheidstroepen en burgers werden gedood.

De Verenigde Staten hebben ongeveer 14.000 militairen in Afghanistan.