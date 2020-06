VS-topfunctionaris: besmettingsgolf door lak aan voorschriften

De forse toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten is goeddeels de schuld van mensen die geen afstand van anderen houden en geen mondkapjes dragen, zegt Anthony Fauci, de hoogste functionaris op het gebied van bestrijding van infectieziektes. De besmettingsgolf is het grootst in de zuidelijke en westelijke staten die ondanks waarschuwingen hun economieën weer hebben opgestart terwijl het virus nog niet op zijn retour was.

„Dat is vragen om een ramp”, zei Fauci tegen nieuwszender CNN. „We zien nu de gevolgen van verspreiding binnen gemeenschappen, die nog moeilijker is in te dammen dan andere lokale uitbraken zoals in gevangenissen, verzorgingshuizen en vleesverwerkingsbedrijven.”

Zondag passeerde het aantal Amerikanen dat positief is getest op het nieuwe coronavirus de 2,5 miljoen. Meer dan 125.000 personen in de VS zijn inmiddels bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus. Dat is circa een kwart van het wereldwijde dodental van de pandemie. Maar liefst vijftien staten hadden vorige week een recordaantal nieuwe besmettingen. Meerdere staten zijn al begonnen met het terugdraaien van versoepelingen.

Gezondheidsfunctionarissen overwegen om fors te gaan testen in gebieden met veel besmettingen om een scherper beeld te krijgen, zei Fauci. Daarnaast zei hij dat hij er vertrouwen in heeft dat er eind dit jaar een vaccin beschikbaar kan zijn, hoewel hij daaraan toevoegde dat geen enkel vaccin 100 procent effectief is.