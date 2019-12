VS testen weer raket

De VS hebben weer een rakettest uitgevoerd. Het projectiel werd donderdag van de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië afgevuurd, bevestigde het Amerikaanse ministerie van Defensie. De test voedt de vrees dat een nieuwe wapenwedloop tussen de grootmachten Amerika en Rusland op gang komt.

Washington zegde begin augustus het INF-verdrag op waarin een verbod op het testen met (nucleaire) middellangeafstandsraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5500 kilometer is afgesproken. Die overeenkomst werd in 1987 getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Volgens de VS hield Rusland zich al langer niet aan dat verbod door te testen met het systeem SSC-8 met projectielen die meer dan 2000 kilometer ver kunnen komen.