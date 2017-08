VS testen langeafstandsraket

De Amerikaanse strijdkrachten hebben woensdag in Californië een langeafstandraket uitgeprobeerd. De raket van het type Minuteman III werd afgevuurd op de luchtmachtbasis Vandenberg ten noordwesten van Los Angeles en kwam 6780 kilometer westelijker neer bij de Amerikaanse Marshalleilanden in de Stille Oceaan.

De VS beklemtonen dat dit niets te maken heeft de Noord-Koreaanse proef met een langeafstandsraket van afgelopen vrijdag. Het was al de vierde proef met zo’n raket dit jaar.

Noord-Korea heeft in juli twee keer een langeafstandsraket afgeschoten. De eerste keer aan het begin van die maand was voor Noord-Korea een primeur. De raketten zouden misschien Alaska of zelfs de kust van Californië kunnen bereiken.