VS: Syrië werkt aan nieuwe chemische aanval

De regering van de Verenigde Staten heeft maandag gezegd dat het Syrische regime een nieuwe aanval met chemische wapens voorbereidt. Het Witte Huis heeft de Syrische president Bashar al-Assad gewaarschuwd dat hij en zijn leger „een zware prijs” zullen betalen als ze „nog zo’n massamoord uitvoeren met chemische wapens”.

Volgens de verklaring van het Witte Huis zijn de voorbereidingen die Syrië treft vergelijkbaar met die voorafgaande aan de aanval van 4 april. Toen kwamen bij een aanval met gifgas zeker zeventig burgers om in de door rebellen gecontroleerd stad Khan Sheikhoun. President Trump beval als reactie daarop een aanval met raketten op de Syrische luchtmachtbasis Shayrat. Aan de verklaring werd nog toegevoegd dat de VS in Syrië zijn om IS uit te schakelen.

De ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, zette de waarschuwing van het Witte Huis maandag via Twitter kracht bij. „De schuld van elke verdere aanval op het volk van Syrië zal bij Assad worden neergelegd, maar ook bij Rusland en Iran die hem helpen zijn eigen mensen te vermoorden.”

Sinds de aanval in april, hebben de Amerikanen herhaaldelijk door Iran gesteunde milities onder vuur genomen en zelfs een drone neergehaald. Deze maand schoot een Amerikaanse straaljager een Syrisch gevechtstoestel uit de lucht. Daarop waarschuwde Rusland dat toestellen van de door de VS geleide coalitie ten westen van de Eufraat als vijandig worden beschouwd.