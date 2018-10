VS stuurt duizenden militairen naar grens

Het Amerikaanse leger stuurt 5200 manschappen naar de grens met Mexico. Het gaat onder meer om gewapende militairen, zei een generaal op een persconferentie in Washington. Hij stelde dat president Donald Trump duidelijk heeft gemaakt dat het bewaken van de grens belangrijk is voor de nationale veiligheid.

Generaal Terrence O’Shaughnessy zei dat het leger de grensbewakingsdienst, de Border Patrol, gaat ondersteunen. Er worden onder meer helikopters en drones beschikbaar gesteld, evenals ongeveer 35 kilometer aan prikkeldraad. „Er zijn op dit moment al zo’n 800 manschappen onderweg naar Texas”, stelde hij.

Een topfunctionaris van de dienst douane en grensbeveiliging (CBP) zei dat de Amerikaanse autoriteiten twee grote groepen migranten volgen. „We zullen niet toestaan dat een grote groep op een onveilige en onwettige wijze de VS binnentrekt”, beklemtoonde CBP-commissaris Kevin McAleenan.

Een groep die richting de VS trekt, bestaat uit ongeveer 3500 mensen. Een andere groep, die zich bevindt tussen Guatemala en Mexico, uit circa 3000 migranten. McAleenan wees erop dat de migranten zich eerder niet hebben laten tegenhouden door lokale veiligheidstroepen. „Die tactieken zijn anders dan wat we in verleden hebben gezien bij grote groepen. Daar willen we klaar voor zijn.”

De Amerikaanse president Trump twitterde eerder op dag dat zich „hele slechte mensen” ophouden tussen de migranten naar de Amerikaanse zuidgrens trekken. Het gaat volgens hem onder meer om bendeleden.

„Keer alsjeblieft om. Jullie worden niet toegelaten tot de VS tenzij jullie de juiste procedures volgen. Dit is een invasie van ons land en ons leger wacht op jullie!”, schreef de president, die al eerder had aangekondigd militairen naar de grens te willen sturen.