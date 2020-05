VS sturen ‘verdachte’ Chinese studenten weg

De Verenigde Staten zijn van plan de visa in te trekken van Chinese studenten van wie de regering denkt dat ze banden hebben met het leger in China. Die stap zou 3000 tot 5000 studenten kunnen treffen, meldden Amerikaanse media donderdag.

De Chinese studenten die hun visum verliezen moeten het land verlaten. Degenen die nu buiten de VS zijn, komen er niet meer in. Belangrijkste doel is spionage en diefstal van intellectueel eigendom tegen te gaan, waar sommige studenten zich volgens de regering aan schuldig maken.

De stap komt kort nadat de speciale veiligheidswet voor Hongkong en Macau door het Chinese Volkscongres werd aangenomen. De wet maakt het mogelijk dat China strenger de orde gaat handhaven in de twee autonome regio’s en dat zint de Verenigde Staten helemaal niet.

In de VS studeren elk jaar ongeveer 360.000 Chinezen.