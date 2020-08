VS sturen ook federale agenten naar St. Louis en Memphis

De Amerikaanse justitie stuurt federale agenten naar de steden St. Louis en Memphis om de gewelddadige misdaad te helpen bestrijden, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag.

De aankondiging markeert een uitbreiding van de zogeheten Operation Legend, een plan dat vorige maand in verschillende steden werd geïntroduceerd om pieken in misdaden zoals moord aan te pakken.

President Donald Trump wil op meer plekken federale agenten inzetten om geweld bij demonstraties op straat en criminaliteit in het algemeen in te dammen. Hij kondigde dat eerder aan.

Trump vindt dat sommige (Democratische) burgemeesters niet adequaat reageren op de gewelddadigheden. Hij noemde onder andere de stad Chicago en verklaarde dat zijn regering "er niet bij zal staan te kijken" hoe het geweld in die stad groeit. Eerder gingen er ook al federale troepen naar Portland (Oregon) en Albuquerque in de staat New Mexico.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in mei in Minneapolis wordt in heel de VS gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld en zijn de spanningen in veel steden hoog opgelopen. In diverse steden liepen demonstraties tegen politiegeweld uit op gewelddadigheden en plunderingen.