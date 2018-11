VS sturen niet meer soldaten naar grens Mexico

De Verenigde Staten hebben ongeveer 5800 militairen bij de grens met Mexico en dat aantal zal niet meer groeien. Dat heeft de chef van de grensmissie donderdag gezegd.

De militairen zijn door president Donald Trump naar de grens gedirigeerd in afwachting van de karavaan met vluchtelingen uit Honduras, Guatemala en El Salvador die onderweg is naar de VS en nu in Mexico is. Trump wil die migranten tegenhouden.

Verwacht werd dat er uiteindelijk 7000 manschappen bij de grens ingezet zouden worden maar volgens luitenant-generaal Jeffrey Buchanan is de piek reeds bereikt. De grensmissie duurt tot 15 december maar kan worden verlengd.

Dinsdag kwamen de eerste immigranten bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten aan. Hoewel enkele tientallen asielzoekers op het grenshek tussen beide landen klommen, waren er geen noemenswaardige incidenten.