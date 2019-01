VS sturen militairen vanwege onrust Congo

De Verenigde Staten hebben militairen gestuurd naar Gabon. Het militaire personeel verblijft daar uit voorzorg voor mogelijk gewelddadige demonstraties in de Democratische Republiek Congo in de nasleep van betwiste presidentsverkiezingen.

In een brief aan de leiders in het Amerikaanse Congres heeft Trump laten weten dat de eersten van ongeveer tachtig militairen afgelopen woensdag zijn gearriveerd in Gabon. ,,Zij blijven in de regio totdat de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo zodanig is dat hun aanwezig niet meer nodig is aldus de president.

De voorlopige uitslag van de presidentsverkiezing in de Democratische Republiek Congo komt waarschijnlijk niet zondag maar pas volgende week. Het hoofd van de nationale kiesraad (CENI) liet woensdag aan de kandidaten weten dat ze rekening moesten houden met vertraging.