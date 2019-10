De Verenigde Staten sturen zeker tweeduizend extra militairen naar Saudi-Arabië. Dat zeggen bronnen binnen de regering tegen CNN en Reuters. De extra manschappen zijn een reactie op de raketaanval op Saudische olie-installaties op 14 september.

De VS zeggen dat Iran achter de aanval zit. Eerst zou een vliegdekschip naar de regio worden gestuurd, maar volgens CNN lukt dat niet. Daarom is er nu gekozen voor extra militairen in de regio.