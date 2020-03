VS sturen 100 miljoen aan medische hulpmiddelen naar Italië

De Verenigde Staten gaan voor ongeveer 100 miljoen dollar aan medische benodigdheden naar Italië sturen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag op een persconferentie in het Witte Huis.

Trump belde maandag met de Italiaanse premier Giuseppe Conte over de hulpzending, zei hij tegen verslaggevers. Die bestaat volgens de president uit medische hulpmiddelen die in de VS op dit moment niet nodig zijn.

Ook maakte Trump bekend dat in zijn land inmiddels 1 miljoen mensen getest zijn op het coronavirus. In de VS zijn zo’n 160.000 gevallen van het virus bekend, het hoogste aantal besmettingen ter wereld. 2953 coronapatiënten zijn in het land overleden, blijkt uit de laatste tellingen van de Johns Hopkins University.

Italië is ook zwaar getroffen door het longvirus. Het land telt inmiddels de meeste coronadoden, ruim 11.000. Het aantal besmettingen passeerde recent de grens van 100.000. Zowel het aantal doden als het aantal infecties stijgt nog steeds, maar niet meer zo snel als in het begin van de uitbraak.

Maandag meldden Italiaanse media dat de regering de noodmaatregelen tegen het coronavirus tot na de paasdagen verlengt. Daardoor is onder meer het uitgaansverbod tot minstens Pasen van kracht.