VS: straf voor Noord-Koreaanse wetenschappers

Twee Noord-Koreaanse wetenschappers kunnen straffen tegemoet zien van de Amerikaanse overheid. Het ministerie van Financiën heeft de twee bovendien met naam en toenaam bekendgemaakt, om de druk tegen het land nog meer op te voeren en om Noord-Korea verder te isoleren, zei een woordvoerder van het departement.

Het gaat volgens de VS om Kim Jong Sik en om Ri Pyong Chol, die beiden een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in het nucleaire programma van Noord-Korea. Vrijdag nog kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met nieuwe sancties, na een rakettest eind november. In die sancties krijgt Noord-Korea te maken met beperkingen voor de uitvoer van aardolieproducten.

Het is niet bekend welke sancties de Noord-Koreaanse wetenschappers opgelegd hebben gekregen. Ook is het niet duidelijk waar de twee zijn.