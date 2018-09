VS stoppen financiering VN-hulp Palestijnen

De Verenigde Staten betalen niet langer mee aan het VN-agentschap dat Palestijnse vluchtelingen helpt. Volgens woordvoerster Heather Nauert van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de VN-organisatie UNRWA een ,,onherstelbare gebrekkige organisatie''.

De VS wijzen er vooral op dat het groeiende aantal mensen dat UNRWA bijstaat ,,onhoudbaar'' is en vinden dat de organisatie zich al jaren in een ,,crisismode'' bevindt. De bekendmaking komt een week nadat de VS aankondigden om ook al 200 miljoen dollar te korten op hulpprojecten voor de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Een woordvoerder van UNRWA vindt het besluit ,,bijzonder spijtig en teleurstellend''. ,,We verwerpen in de sterkst mogelijke bewoordingen de kritiek dat de UNRWA-scholen, -gezondheidscentra en -noodhulpprogramma's 'onherstelbaar gebrekkig' zijn''. De organisatie biedt hulp aan zo'n 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in kampen in de regio.

De woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas sprak van een ,,aanval op het Palestijnse volk''.