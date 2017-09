VS ‘sterk gekant’ tegen referendum Koerden

De Verenigde Staten willen dat de Iraakse Koerden afzien van het referendum over onafhankelijkheid dat de semi-autonome regio Koerdistan in Irak heeft uitgeschreven. De VS zijn „sterk gekant” tegen het geplande referendum van maandag, laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De VS dringen bij de Koerdische leiders erop aan om met de autoriteiten in Bagdad te blijven onderhandelen. De Iraakse premier Haider al-Abadi stapte eerder deze week naar het Iraakse federale hooggerechtshof om „de afscheiding van enige regio of provincie van Irak” ongrondwettig te laten verklaren.

Het hof heeft echter geen middelen om de uitvoering van zijn beslissingen af te dwingen. Koerdistan heeft zijn eigen politiemacht en regering onder leiding van Massoud Barzani.

Eerder hebben de VS, Turkije en andere westerse landen wel aangedrongen op annulering van de volksraadpleging. Maar het is de eerste keer dat de Amerikanen zulke krachtige taal bezigen.

De Iraakse Koerden vervullen met steun van de VS een hoofdrol in de strijd tegen Islamitische Staat. De Koerdische betrokkenheid belast echter ook de banden tussen Turkije en de VS.

Met name Turkije vreest dat een ja-stem het separatisme van de eigen Koerdische minderheid zal aanwakkeren, maar ook Iran heeft de Iraakse Koerden tot de orde geroepen. „Iedere aantasting van de Iraakse eenheid zal leiden tot herziening en ingrijpende wijziging van de huidige samenwerking tussen Iran en de Iraakse regio Koerdistan”, waarschuwde Ali Shamkani van de Iraanse Opperste Nationale Veiligheidsraad.