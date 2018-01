VS stellen Turkije gerust over Syrië

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Turkije woensdag verzekerd dat de VS geen nieuw leger gaan creëren in Syrië.

Eerder op de dag had Turkije verontwaardigd gereageerd op Amerikaanse plannen om strijders, onder wie Syrische Koerden, te trainen voor de beveiliging in het land. Daarop dreigde Turkije in te grijpen in de Syrische regio Afrin.

Vanuit Washington klonk er echter vrij snel begrip voor de Turken. „We zijn ons bewust van de veiligheidszorgen van Turkije, onze partner in de NAVO”, reageerde het Pentagon. „De Verenigde Staten gaan door met het trainen van lokale veiligheidstroepen in Syrië. De training is bedoeld om een veilige omgeving te creëren voor mensen die terugkeren naar hun verwoeste leefgebieden”, luidt de verklaring van het Pentagon, dat zegt geheel transparant te zullen zijn tegenover de Turkse regering over de plannen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, denkt dat het Amerikaanse leger voorlopig nog wel even in Syrië blijft om zo nodig terug te slaan tegen Islamitische Staat, al-Qaida en Iran. „We zullen ervoor zorgen dat IS niet opnieuw opduikt.”

De Verenigde Naties wagen een nieuwe poging om een oplossing voor het conflict in Syrië dichterbij te brengen. VN-bemiddelaar Staffan de Mistura heeft de strijdende partijen uitgenodigd op 25 en 26 januari in Wenen te komen praten. De VN-Veiligheidsraad heeft in een Syriëresolutie aangedrongen op een nieuwe grondwet, verkiezingen onder VN-toezicht en verantwoordelijk bestuur.

De speciale afgezant voor Syrië verwacht dat alle betrokkenen openstaan voor een waardevolle dialoog. De achtste ronde van de VN-onderhandelingen over Syrië leverde half december niets op. De delegaties spraken opnieuw niet met elkaar, maar ieder afzonderlijk met De Mistura. Hoopgevend was wel dat de oppositiepartijen ditmaal samen optrokken.