VS stellen top met Aziatische leiders uit vanwege coronavirus

De Verenigde Staten hebben besloten een top met leiders uit Zuid-Oost-Azië, die op 14 maart zou plaatsvinden, uit te stellen vanwege zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat zeggen twee Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters.

De Amerikaanse president Trump had de leiders van de tien leden tellende Aziatische landenbond ASEAN uitgenodigd om samen te komen in Las Vegas nadat hij eerder ontbrak bij een top van de groep in november vorig jaar in Bangkok. „Terwijl de internationale gemeenschap samenwerkt om het nieuwe coronavirus te verslaan, hebben de VS in overleg met de ASEAN-partners de moeilijke beslissing genomen de vergadering uit te stellen”, zegt een van de ambtenaren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op het bericht.