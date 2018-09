VS stellen identiteit teruggeven lichamen vast

De Amerikaanse strijdkrachten hebben voor het eerst de identiteit vastgesteld van militairen waarvan de stoffelijke resten zijn teruggeven door Noord-Korea. „We gaan nu eerst de familie inlichten”, zei een hoge functionaris van de dienst DPAA, die gaat over het identificatieproces.

Noord-Korea droeg in juli 55 kisten over met stoffelijke resten. Het zou gaan om Amerikaanse militairen die zijn gesneuveld tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953). Er bestaat nog onduidelijkheid over het lot van bijna 7700 Amerikaanse militairen die verdwenen tijdens dat conflict.

Experts onderzoeken de teruggeven stoffelijke resten op een basis op Hawaii. Er wordt onder meer gezocht naar DNA in kleine botfragmenten. Inmiddels zijn de eerste twee lichamen geïdentificeerd, bevestigde de DPAA. Hun identiteit wordt waarschijnlijk in de komende dagen openbaar gemaakt, nadat de nabestaanden zijn geïnformeerd.