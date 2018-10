VS stappen uit vriendschapsverdrag met Iran

De Verenigde Staten stappen uit het vriendschapsverdrag met Iran uit 1955. Dat besluit volgt op een voorlopig oordeel van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, dat stelde dat Amerikaanse sancties de humanitaire hulp aan dat land niet mogen treffen.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) zei op zijn beurt dat Teheran het hof misbruikt voor politieke doeleinden. Hij kondigde aan dat zijn land het vriendschapsverdrag zal opzeggen. Pompeo benadrukte dat zijn land sowieso wil dat humanitaire hulp Iran kan bereiken. Dat staat volgens de minister los van het besluit van het hof in het Vredespaleis.

Iran was eerder dit jaar naar het ICJ gestapt om de Amerikaanse strafmaatregelen van tafel te krijgen. Teheran deed daarbij een beroep op het relatief onbekende verdrag uit 1955, dat was getekend toen de relatie tussen de landen nog goed was. Dat veranderde na de Iraanse Revolutie.