VS stappen officieel uit Wereldgezondheidsorganisatie

Uit protest tegen de aanpak van de corona-uitbraak, zijn de Verenigde Staten nu officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt. President Donald Trump, die het besluit eind mei aankondigde, heeft dat dinsdag aan het parlement laten weten.

Ook bij de Verenigde Naties in New York is een verklaring binnengekomen, aldus een hooggeplaatste VN-medewerker.

De Democratische senator Bob Mendez maakte op Twitter bekend dat het Amerikaanse parlement is geïnformeerd. Mendez bekritiseerde de stap. Dit zal Amerikaanse levens of belangen niet beschermen, twitterde hij. „Het laat Amerikanen ziek en Amerika alleen.”

Trump verwijt de WHO te laat te hebben gereageerd en de wereld te laat te hebben geïnformeerd over de gevaren. De organisatie zou onder controle staan van het communistische regime in China, waar het coronavirus eind vorig jaar uitbrak.

Trumps uitdager bij de presidentsverkiezingen in november, Joe Biden, vindt dat de VS wel lid van de WHO moeten zijn.

China

De WHO maakte dinsdag bekend dat wetenschappers komend weekend naar China afreizen om daar onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus. Daarbij wordt ook onderzocht hoe het longvirus van een dier op een mens is overgedragen.

China is door onder meer de VS beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie, wat de reactie op de uitbraak van zou hebben vertraagd. China heeft altijd volgehouden vanaf het begin van de uitbraak transparant te zijn geweest.

De WHO erkende dinsdag dat er steeds meer bewijs komt dat besmetting met het coronavirus ook via minuscule vochtdruppeltjes in de lucht, zogenaamde aerosolen, kan plaatshebben. Dat risico bestaat vooral in gesloten ruimtes met veel mensen, of in slecht geventileerde ruimtes.

Onlangs beschuldigden 200 wetenschappers in een open brief de WHO ervan dit gevaar te onderschatten.