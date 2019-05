VS staken vliegverkeer naar Venezuela

Het Amerikaanse ministerie van Transport laat het vliegverkeer stilleggen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. De maatregel treft zowel commerciële passagiers- als vrachtvluchten.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had gevraagd om de opschorting van de vluchten tussen de landen. Dat departement stelde dat "omstandigheden in Venezuela een bedreiging vormen voor de veiligheid van passagiers, vliegtuigen en bemanningsleden".

Veel luchtvaartmaatschappijen hadden al besloten vluchten naar Venezuela te staken. De economie van dat olierijke land in Zuid-Amerika is ingestort en er is een machtsstrijd gaande tussen de oppositie en het regime van de socialistische leider Nicolás Maduro. De afgelopen jaren hebben miljoenen mensen het land verlaten.