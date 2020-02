‘VS staken geheimzinnig drone-programma met Turkije’

De Verenigde Staten hebben een militair samenwerkingsproject met Turkije gestaakt dat was bedoeld om inlichtingen te verzamelen. Het is voor onbepaalde tijd opgeschort vanwege de Turkse inval in Syrië van afgelopen oktober, zeggen vier Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters.

De ingewijden zeggen dat de VS sinds 2007 met onbewapende drones inlichtingen verzamelden, vaak boven bergachtig terrein in Noord-Irak. Dat gebeurde naar verluidt vanuit vliegbasis Incirlik in Turkije. Dat land kreeg via het programma informatie in handen over de Koerdische PKK-beweging, die door zowel Ankara als Washington als een terreurorganisatie wordt gezien.

De drone-vluchten die de PKK als doelwit hadden, zouden vorig jaar al zijn stilgelegd. Toen bekoelde de relatie tussen de VS en Turkije door de Turkse inval in Syrië. Dat offensief was gericht tegen de Syrisch-Koerdische YPG-militie, die nauw samenwerkte met de VS in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Turkije ziet de YPG echter als een verlengstuk van de PKK.

„Dit maakt de Turkse campagne tegen de PKK moeilijker en duurder”, zegt een Amerikaanse bron over het stopzetten van het drone-programma.