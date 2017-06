VS: staak geweld tegen waarnemers in Oekraïne

De Verenigde Staten maken zich „grote zorgen” om het geweld dat in Oost-Oekraïne wordt gebruikt tegen OVSE-waarnemers. Zij zijn bedreigd en zelfs beschoten door separatisten, zei een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Volgens de woordvoerster zijn dergelijke incidenten bedoeld om „te voorkomen dat de internationale gemeenschap ziet wat plaatsvindt in Oost-Oekraïne”. Ze riep Moskou op de Russische invloed aan te wenden om „een einde te maken aan deze intimidatiecampagne”.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa houdt in Oekraïne toezicht op het naleven van de wapenstilstand. Dat die missie niet zonder risico is, bleek onder meer in april. Toen kwam een Amerikaanse hospik om het leven die de waarnemers vergezelde. Dat gebeurde toen zijn voertuig in separatistengebied op een mijn reed.