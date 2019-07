VS sluiten migratieakkoord met Guatemala

De Verenigde Staten hebben met Guatemala een akkoord gesloten om de migratiestroom richting Amerika een halt toe te roepen. In de deal is vastgelegd dat migranten uit Honduras en El Salvador die door Guatemala reizen eerst in dat land asiel moeten aanvragen.

Doen ze dat niet, maken ze ook geen kans op asiel in de VS, meldt de BBC. In ruil kunnen Guatemalteekse landarbeiders makkelijker aan het werk op Amerikaanse boerderijen.

President Jimmy Morales van Guatemala wilde eerder al een deal sluiten, maar werd door het constitutionele hof in het land teruggefloten omdat het congres eerst akkoord moest gaan. Dat is echter met reces. Het is onduidelijk hoe de uitspraak van het hof nu is omzeild.

Het stoppen van de migratiestroom aan de grens met Mexico is een van de topprioriteiten van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij dreigde Centraal-Amerikaanse landen met handelstarieven als ze geen maatregelen nemen. Vorige maand heeft Trump ook afspraken gemaakt Mexico.