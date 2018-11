VS sluiten grensovergang met Mexico

De Amerikaanse autoriteiten hebben al het grensverkeer tussen San Diego en de Mexicaanse grensplaats Tijuana stilgelegd. Dat meldde de Amerikaanse douane.

Aan de Mexicaanse zijde van de grens proberen honderden Midden-Amerikaanse migranten de noordelijke grens van Mexico over te steken. De Mexicaanse politie probeerde dat tevergeefs te verhinderen. De Amerikaanse veiligheidstroepen verjaagden de migranten met traangas, zoals het televisiekanaal van de krant Milenio liet zien.

De Mexicaanse regering liet zondag weten dat de orde bij de grens is hersteld. Het land gaat migranten deporteren die „illegaal” en op „een gewelddadige manier” probeerden de grens over te steken, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar de migranten heen worden gebracht is niet bekend.

De Amerikaanse douane meldde dat meerdere migranten voorwerpen gooiden naar het grenspersoneel. „Vanwege het risico voor de veiligheid van agenten” werd traangas gebruikt om de groep migranten uiteen te drijven, aldus de douane. Minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse Veiligheid veroordeelde, zoals zij het noemt, „dit type van wetteloosheid”. Ze zegt in nauw contact te staan met de Mexicaanse autoriteiten.

President Donald Trump heeft vorige week duizenden militairen naar de grens gestuurd om de grenspatrouilles te ondersteunen.