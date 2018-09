VS sluit Palestijnse missie in Washington

De missie van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in Washington gaat na meer dan twintig jaar dicht. President Trump wil de diplomatieke vertegenwoordiging van de Palestijnen in zijn hoofdstad sluiten om de Palestijnen te straffen voor hun weigering nog met Washington te praten over vrede met Israël. De Palestijnse topdiplomaat Saeb Erekat heeft dit maandag bevestigd, melden Israëlische en Amerikaanse media.

Trumps regering heeft eind vorig jaar tot woede van de Palestijnen Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend. Zo steunt Trump de vrijwel door heel de wereld afgewezen claims van Israël op het sinds 1967 bezette Oost-Jeruzalem. Dat moet in een eventuele vredesregeling de hoofdstad van Palestina worden. Israël heeft het Arabische oosten van Jeruzalem in 1980 zelfs geannexeerd. Dat leidde tot een leegloop van ambassades uit protest. Ook de Nederlandse ambassade vertrok toen. Alleen Guatemala heeft nu een ambassade in Jeruzalem. De Amerikaanse is er nog niet.