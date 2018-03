VS schrappen aanklachten beveiligers Erdogan

Federale aanklagers in de VS hebben besloten de aanklachten tegen elf van de vijftien beveiligers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te seponeren. De leden van het beveiligingsteam waren aangeklaagd in verband met een straatgevecht in mei 2017 in de buurt van de Turkse ambassade in Washington.

De aanklachten wegens gebruik van geweld tegen de vier andere leden van Erdogans beveiligingsteam blijven staan. Het bureau van de aanklager weigerde uit te weiden over de redenen om de aanklachten tegen het grootste deel van de beveiligers te laten vallen.

Het incident op 16 mei tussen Turks veiligheidspersoneel en demonstranten, die protesteerden tegen de regering van Erdogan, hebben de betrekkingen tussen Turkije en de Verenigde Staten flink onder druk gezet. Bij de schermutselingen raakten elf mensen gewond.

Turkije gaf de schuld van de vechtpartij buiten bij de residentie van de ambassadeur aan demonstranten die banden zouden hebben met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De politiecommissaris in Washington sprak van een „brute aanval” op vreedzame betogers.