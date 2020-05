VS scherpt visumregels voor Chinese journalisten aan

De Verenigde Staten hebben de visumregels voor Chinese journalisten aangescherpt. De regering neemt het besluit als reactie op de behandeling van Amerikaanse journalisten in China. Washington en Peking hebben de afgelopen maanden vergeldingsacties uitgevoerd om de behandeling van verslaggevers in beide landen.

De nieuwe maatregel, die maandag ingaat, beperkt een visum voor Chinese correspondenten tot een periode van negentig dagen, met een optie tot verlenging. Normaal gesproken loopt een dergelijk visum automatisch door, mits de journalist voor hetzelfde medium blijft werken.

De maatregel zal waarschijnlijk voor minder Chinese verslaggevers in de VS zorgen, zei een hoge functionaris binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid op voorwaarde van anonimiteit tegen persbureau Reuters.

Het conflict tussen beide landen begon in februari toen de VS vijf Chinese mediabedrijven als „buitenlandse missies” bestempelden. Peking trok daarop de perskaarten in van drie correspondenten van The Wall Street Journal die in een opiniestuk het land de „echte zieke man van Azië” noemden. In maart zette China alle verslaggevers van The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post het land uit.

Het aanscherpen van de visumregels volgt op dagen van toegenomen spanningen tussen Peking en Washington over de oorsprong van het coronavirus. President Donald Trump verklaarde onlangs bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan.