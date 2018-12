VS scherpt medisch onderzoek migranten aan

De Amerikaanse regering heeft beloofd dat migrantenkinderen beter medisch onderzoek zullen krijgen wanneer ze ziek zijn. Deze belofte komt nadat een 8-jarige jongen uit Guatemala kort na zijn arrestatie door de Amerikaanse politie in de staat New Mexico overleed. Het was de tweede kindmigrant binnen een maand die overleed onder toezicht van de Amerikaanse immigratiedienst.

De artsen stelden vast dat de jongen een gewone griep en koorts had. Hij kreeg een antibioticum en een pijnstiller voorgeschreven. Na anderhalf uur observatie droegen ze hem weer over aan het detentiecentrum. Later op de dag verslechterde zijn situatie en overleed hij.

Het sterfgeval zorgde voor scherpe kritiek van de Democraten. Minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse Veiligheid maakte de beleidsverandering bekend. Die moet volgens haar voorkomen dat er nog sterfgevallen onder migrantenkinderen voorkomen.

Eerder deze maand overleed al een 7-jarig meisje uit Guatemala in een Amerikaans centrum voor asielzoekers.