VS schakelen Iraanse sleutelfiguren in Syrië en Irak uit

De VS hebben met een aanval op het vliegveld van Bagdad twee vliegen in één klap geslagen. Onder de doden die bij de aanval vielen zijn twee sleutelfiguren die met succes de invloed van Iran in het Midden-Oosten hebben uitgebreid, met name in Irak en Syrië.

Het zijn de in Iran immens populaire generaal Qassem Soleimani die onder meer in Syrië speciale eenheden leidde, en een van de belangrijkste vijanden van Amerikaanse belangen in Irak, Jamal Jaafar Ibrahimi, die door het leven ging als Abu Mahdi al-Muhandis.

Generaal Soleimani gold als een vertrouweling van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei. Die maakte hem in 1998 commandant van ‘de elite van de elitetroepen’, de Quds Strijdmacht. Die eenheid verzamelt inlichtingen en voert speciale operaties uit in het buitenland. Ze is onderdeel van de machtige Revolutionaire Garde die de elitetroepen van het sjiitische regime vormen.

Soleimani werkte eerst in stilte aan nauwe banden met sjiïeten in Libanon, Syrië en Irak. Hij trad in de Syrische burgeroorlog op de voorgrond en werd een oorlogsheld in Iran. Soleimani geldt bijvoorbeeld als de architect van de Russisch-Iraanse alliantie die de strijd in het voordeel van de Syrische president Assad beslechtte. Soleimani’s strijdmacht is ook actief in Libanon en Irak en bewapent milities om er Amerikanen of hun bondgenoten te bestrijden.

Al-Muhandis (De Ingenieur) kwam uit Basra en was kind van een Iraakse vader en een Iraanse moeder. Hij vocht met de Iraanse garde tegen de dictatuur van Saddam Hussein. Hij verwierf in die tijd ook de Iraanse nationaliteit en knoopte nauwe banden aan met het regime in Teheran. Hij heeft onder meer met aanslagen en zijn sjiitische milities de greep van Iran op het buurland versterkt. De zelden op de voorgrond tredende al-Muhandis was een van de belangrijkste uitvoerders van Iraanse ambities in Irak. Al-Muhandis was, net als zijn militie Kataib Hezbollah, volgens Washington terroristisch.