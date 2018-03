VS: Russen doden burgers in Oost-Ghouta

De Verenigde Staten beschuldigen Rusland van het doden van onschuldige burgers in Oost-Ghouta. Dat gebeurt volgens het Witte Huis onder het mom van „antiterreuroperaties” in het rebellenbolwerk.

Russische gevechtstoestellen zouden tussen 24 en 28 februari regelmatig bombardementen hebben uitgevoerd in Damascus en Oost-Ghouta. Het ging volgens de VS om zeker twintig missies per dag. De vliegtuigen stegen op vanaf vliegbasis Hmeymim in de kustprovincie Latakia, aldus de verklaring.

De VS verwijten Moskou een recent besluit van de VN-Veiligheidsraad naast zich neer te leggen. De resolutie voorzag in een wapenstilstand van dertig dagen. Toch ging de strijd in Oost-Ghouta verder. De Syrische president Bashar al-Assad noemde de militaire operatie in het gebied zondag „een voortzetting van de strijd tegen terrorisme”.