VS: Rusland zat achter gifaanval in Engeland

De Verenigde Staten houden de Russische regering verantwoordelijk voor de moordpoging op een voormalig dubbelspion en diens dochter in Engeland met het zenuwgas novitsjok. Dat heeft woordvoerster Heather Nauert van Buitenlandse Zaken gezegd. Ze stelde Moskou nieuwe sancties in het vooruitzicht. Die worden over twee weken van kracht.

Nauert las woensdag een verklaring voor waarin staat dat de Amerikanen hebben vastgesteld dat Rusland chemische of biologische wapens heeft gebruikt, wat een schending betekent van de internationale afspraken, en ingezet tegen eigen burgers.

De belangrijkste maatregel is volgens de zender NBC een exportverbod voor goederen die op het gebied van de nationale veiligheid gevoelig liggen. In tweede instantie, als het Kremlin zijn beleid ten aanzien van chemische wapens niet aanpast, moet gedacht worden aan afschalen van de diplomatieke betrekkingen, opschorten van de bevoegdheid van Aeroflot op de VS te vliegen of zelfs aan het staken van vrijwel de gehele import en export.