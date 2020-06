VS, Rusland willen gesprekken kernwapenbeheersing voortzetten

Rusland en de Verenigde Staten hopen elkaar zo snel mogelijk te ontmoeten voor een tweede ronde van besprekingen in Wenen over kernwapenbeheersing, mogelijk eind juli of begin augustus. Dat zei de Amerikaanse gezant voor die gesprekken dinsdag, de dag na de eerste gespreksronde.

De Amerikaanse speciale gezant voor wapenbeheersing, Marshall Billingslea, vertelde tijdens een persconferentie dat hij en zijn Russische tegenhanger ermee instemden „meerdere” technische werkgroepen op te richten en dat een tweede bijeenkomst zou afhangen van hun voortgang.

Rusland liet weten dat het onrealistisch is te verwachten dat China zich zal aansluiten bij de besprekingen over wapenbeheersing tussen Moskou en Washington. De Verenigde Staten hebben Peking daartoe meerdere keren opgeroepen.

De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Ryabkov, en de Amerikaanse gezant Billingslea spraken maandag over wereldwijde veiligheidskwesties, en een mogelijke verlenging van met name het Start-verdrag over de controle op kernwapens, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.