VS roepen Veiligheidsraad bijeen over Iran

De Verenigde Staten hebben de andere leden van de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om maandag bijeen te komen voor overleg over Iran. Dat hebben diplomaten in New York vrijdag gemeld.

In een brief aan de andere leden van de Veiligheidsraad meldden Amerikaanse VN-diplomaten dat ze onder meer informatie willen verstrekken over het onderzoek van de VS naar aanvallen op tankers in de Golf van Oman. Die grenst aan de smalle Straat van Hormuz, een cruciale doorvoerroute voor olie.

Volgens Washington zat Iran achter die aanvallen. Het regime in Teheran ontkent dat.