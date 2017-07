VS roepen Veiligheidsraad bijeen om lancering

De Verenigde Staten willen dat de VN-Veiligheidsraad zich buigt over de meest recente Noord-Koreaanse raketlancering. Amerikaanse diplomaten hebben gevraagd om een zitting achter gesloten deuren, zei een woordvoerder van de Amerikaanse VN-delegatie dinsdag. De vijftien leden tellende raad komt naar verwachting woensdag bijeen.

Noord-Korea zei dinsdag dat het voor het eerst een geslaagde proeflancering had gehouden van een intercontinentale ballistische raket, maar het is nog onduidelijk of dat klopt. Sommige analisten spraken het vermoeden uit dat het projectiel een bereik had van meer dan 8000 kilometer. Andere experts gaan uit van kleinere afstanden.