VS roepen China op tot openheid over neerslaan Tiananmen-protest

De Amerikaanse regering heeft China opgeroepen zijn eerste nauwkeurige weergave te geven van het bloedige neerslaan van de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Dat stelt Kayleigh McEnany, de woordvoerder van president Donald Trump, in een verklaring.

Chinese veiligheidstroepen maakten op 4 juni 1989 een einde aan protesten op het plein in Peking, dat ook het Tiananmenplein wordt genoemd. Het is niet bekend hoeveel hervormingsgezinde demonstranten precies om het leven kwamen, maar volgens sommige schattingen was sprake van duizenden doden.

„De slachting van ongewapende burgers door de Chinese Communistische Partij was een tragedie die niet vergeten zal worden”, aldus McEnany in de verklaring. „Het Amerikaanse volk staat samen met alle Chinese burgers in hun streven naar fundamentele rechten, waaronder het recht op toerekenbaar en representatief bestuur en vrijheid van meningsuiting, vergadering en geloof.”

De VS roepen de Chinese regering ook op mensenrechten te respecteren, de vervolging van etnische en religieuze minderheden in het land te stoppen en de toezeggingen die Peking heeft gedaan inzake Hongkong na te komen. Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar heeft meer vrijheden dan andere delen van het land. Die vrijheid staat door een aantal Chinese wetten onder druk en veel mensen in Hongkong maken zich zorgen dat hun speciale status verdwijnt.