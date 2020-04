VS richten pijlen opnieuw op China

De Verenigde Staten vinden dat China de uitbraak van het coronavirus te laat heeft gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „En zelfs daarna hebben ze niet alle informatie gedeeld waar ze over beschikten”, zei minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken).

Pompeo stelt dat China geheim probeerde te houden hoe gevaarlijk het nieuwe virus was. Dat dook vorig jaar op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich in de maanden daarna over de wereld. Inmiddels zijn de VS wereldwijd het zwaarst getroffen.

Pompeo verweet de WHO niet aan de bel te hebben getrokken over de Chinese werkwijze. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf onder vuur ligt vanwege zijn aanpak van de uitbraak, heeft inmiddels de geldkraan naar die internationale organisatie dichtgedraaid.

Intussen werd duidelijk dat in de VS veel eerder dan tot nu toe bekend was mensen zijn overleden die het coronavirus opliepen. De autoriteiten in Santa Clara (Californië) meldden dat uit onderzoek is gebleken dat twee mensen die op 6 en 17 februari thuis stierven het virus hadden.

Die twee overleden personen zijn daarmee de eerste bekende slachtoffers van de pandemie in de VS, berichtte The New York Times woensdag.

De Amerikaanse autoriteiten stelden op 29 februari voor het eerst vast dat iemand was overleden aan het virus. Later bleek dat ook op 26 februari al besmette personen waren gestorven.

Kritiek op de Chinese werkwijze rond de coronacrisis komt niet alleen uit de VS. De Australische premier Scott Morrison zei woensdag dat alle lidstaten van de WHO deel zouden moeten nemen aan een onafhankelijk onderzoek naar de coronapandemie. Hij verwees daarmee vooral naar China. Australië heeft zich ontpopt tot een van de grootste critici van Peking als het gaat over de bestrijding van het longvirus.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde donderdag op de oproep van Australië voor een onafhankelijk onderzoek. „Dat verzoek is een politieke zet”, aldus een Chinese woordvoerder. „Australië moet zijn ideologische vooroordelen aan de kant schuiven.”

China maakte verder bekend omgerekend ruim 27 miljoen euro te doneren aan de WHO. Het geld is vooral bedoeld om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren.