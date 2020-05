VS registreren ruim 800 nieuwe coronadoden

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 820 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. In totaal stierven 89.550 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd.

Het aantal inwoners in de VS dat is besmet met het longvirus ligt nu op 1.486.376. Dat zijn er bijna 20.000 meer dan op zaterdag. Wereldwijd zijn ruim 4,7 miljoen mensen geïnfecteerd.

Het coronavirus trekt ook een grote wissel op de Amerikaanse economie. President Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank zei zondag (lokale) tijdens een tv-interview dat het sluiten van bedrijven in de VS de economie dit kwartaal „makkelijk” kan doen instorten met 20 tot 30 procent. Hoewel de werkloosheid zou kunnen oplopen tot 20 tot 25 procent, een teruggang die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer is waargenomen, verwacht Powell dat het land een nieuwe depressie zal vermijden.