VS registreren 1225 nieuwe doden door coronavirus

De Verenigde Staten registreerden vrijdag 1225 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, wat het totaal op 102.798 brengt sinds de wereldwijde pandemie begon. Dat meldt de Johns Hopkins University.

Het land heeft officieel 1.745.606 besmettingsgevallen van het virus bevestigd, veel meer dan enig ander land.

De laatste cijfers kwamen toen president Donald Trump zei dat hij de Amerikaanse banden met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verbreekt. Volgens Trump heeft de WHO niet genoeg gedaan om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen en te mild te zijn tegenover China, waar de uitbraak eind vorig jaar begon.

Intussen gaan verschillende staten en gemeenschappen in de Verenigde Staten door met gefaseerde versoepelingen van de coronamaatregelen.

New York, de Amerikaanse stad die het zwaarst is getroffen door het coronavirus, ligt „op schema” om in de week van 8 juni te heropenen, zei gouverneur Andrew Cuomo vrijdag.