VS: Raketlancering Iran provocatie

Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de lancering van een ruimteraket door Iran donderdag veroordeeld als provocatie. Die daad schendt volgens de VS een resolutie van de VN-Veiligheidsraad en strookt bovendien niet met het nucleair akkoord dat Teheran heeft gesloten.

Iran zei dat het gaat om een raket die satellieten in een baan om de aarde kan brengen. „Wij beschouwen het als doorgaan met de ontwikkeling van ballistische projectielen”, zei woordvoerster Heather Nauert. „Wij vinden wat er is gebeurd in strijd is met de afspraken”.

Iran meldt succesvolle raketlancering

Iran ging jarenlang gebukt onder strafmaatregelen, omdat het land weigerde te stoppen met het verrijken van uranium. Vooral de VS en Israël vreesden dat Iran in het geheim werkte aan een kernwapen. In juli 2015 bereikten de VS, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en China met Teheran een akkoord over het afbouwen van het atoomprogramma, waarna de meeste sancties werden ingetrokken.