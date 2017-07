VS: raket Noord-Korea was toch ICBM

De raket die de Noord-Koreanen in de nacht van maandag op dinsdag afvuurden, was toch een langeafstandsrakket (ICBM). Inmiddels hebben zowel Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken als het leger dat toegegeven na bestudering van de gegevens.

Het is een mijlpaal in het Noord-Koreaanse wapenprogramma. Niet eerder lanceerde het land een ICBM. Eerder op de dag claimde de Amerikaanse overheid nog dat Noord-Korea een reguliere middellangeafstandsraket had afgevuurd.

De raket heeft volgens Noord-Korea een hoogte van 2800 kilometer bereikt en is in 39 minuten bijna 1000 kilometer van de lanceerplek in de Japanse Zee terechtgekomen. Deze langeafstandsraket kan op doelen in heel de wereld worden afgeschoten, aldus Pyongyang. Slechts vijf landen in de wereld hebben ICBM-systemen tot hun beschikking.