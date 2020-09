VS proberen in Suriname terrein te winnen op China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maakte donderdag tijdens een bliksembezoek aan Suriname duidelijk dat het land veel baat kan hebben bij de steun van de VS.

Amerikaanse bedrijven zouden staan te popelen om zaken te doen in Suriname „Indien er duidelijke regels zijn”, aldus Pompeo. Hoewel dat met niet zoveel woorden werd gezegd, willen de Amerikanen daar wel iets voor terug.

Tijdens het eerste bezoek van een Amerikaanse Buitenlandse Zaken aan Suriname werden over en weer vriendelijke woorden gewisseld. Volgens Pompeo heeft „Suriname een vriend gevonden in de VS.” De komende tijd zullen beide landen werken „aan een versterking van de samenwerking op verschillende gebieden.”

Ook Venezuela kwam ter sprake, waar Suriname nog altijd president Nicolas Maduro erkent als rechtmatig president. Pompeo is daar niet blij mee en pleitte voor een actievere rol van Suriname. „Het land kan een baken van hoop in de regio zijn, we rekenen op Suriname.” Maar Santokhi liet blijken nog geen keuze te hebben gemaakt. Tijdens een persconfentie zei hij dat niet besproken is of de VS bij een eventuele militaire aanvallen op het nabijgelegen Venezuela gebruik mogen maken van Surinaams grondgebied.

Baggerproject

Santokhi reageerde zichtbaar geïrriteerd op een vraag van een Amerikaanse journalist over de relatie met China. Onder de vorige president Desi Bouterse is de relatie met de VS behoorlijk bekoeld en China heeft daar handig gebruik van gemaakt en is nu op tal van terreinen in Suriname actief. Zo heeft telecomgigant Huawei al een stevige voet aan de grond in de voormalige Nederlandse kolonie, iets dat de Amerikanen zorgen baart.

China heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in Suriname en voor een slordige 2 miljard Amerikaanse dollars uitgeleend of voorgefinancierd. Suriname kan dat onmogelijk terugbetalen en Santokhi moet nog met de Chinezen rond de tafel gaan zitten om daarvoor een oplossing te vinden. Donderdag werd bekend dat een baggerproject in de Surinamerivier door de Chinese aannemer is stilgelegd omdat er een forse betalingsachterstand is. Suriname moet nu een dagelijkse boete van 70.000 dollar aan het bedrijf betalen voor iedere dag dat het werk stil ligt.

Volgens Pompeo kan het ook anders: zijn land werkt volgens „een niet-autoritair model.” „Wij komen contracten na, we doen niet aan roofkapitalisme. Gebleken is dat aan investeringen uit China politieke kosten zijn verbonden”, zei Pompeo. Hij gaf daarmee een duidelijke uitnodiging om met de VS in zee te gaan en China te laten voor wat het is. Santokhi zei slechts dat dit onderwerp niet aan de orde is gekomen.

Brunswijk

De Chinese ambassadeur in Suriname, Quan Liu, reageerde donderdagavond woedend op de uitspraken van Pompeo. Hij adviseerde de bewindsman zijn arrogantie en vooroordelen achterwege te laten, feiten en de waarheid te respecteren en „te stoppen met het verspreiden van geruchten over China.”

Een ontmoeting tussen Pompeo en de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk zat er niet in. De Amerikaanse bewindsman had in de wandelgangen laten weten daar geen prijs op te stellen in verband met de drugsveroordeling in Nederland en Frankrijk van Brunswijk. Die ontplooide daarom rondom het bezoek zelf de nodige activiteiten waarvan zijn eigen publiciteitsdienst verslag deed. Niet geheel toevallig ontving hij onder meer de Chinese ambassadeur voor een kennismaking. Het tweetal benadrukte de warme band tussen beide landen.