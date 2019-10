‘VS praten weer met Taliban’

De VS hebben voor het eerst sinds begin vorige maand weer contact gehad met de Taliban. De Amerikaanse president trok de stekker in september uit het overleg nadat de Taliban de verantwoordelijkheid hadden opgeëist voor een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Bronnen rond het overleg, dat moet leiden tot vrede in Afghanistan, meldden dat een delegatie van de Taliban donderdag een ontmoeting had met de speciale onderhandelaar van de VS, Zalmay Khalilzad.

Het vredesoverleg was al in een vergevorderd stadium toen Trump het „dood verklaarde”. Amerikaanse troepen zouden Afghanistan verlaten in ruil voor de belofte van de Taliban dat het land geen uitvalsbasis voor internationale militanten wordt.