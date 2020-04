VS passeren Italië met meeste coronadoden in 24 uur

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1169 sterfgevallen gerapporteerd als gevolg van het nieuwe coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Niet eerder werden in één dag tijd zoveel coronadoden in een land gemeld.

Het hoogste aantal gerapporteerde doden in een etmaal was tot nog toe in Italië, waar op 27 maart 969 mensen stierven aan het virus.

Door de nieuwe cijfers is het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus gestegen tot 5926. Woensdag werden in de VS 884 coronadoden gemeld, dat was tot dan toe het hoogste dagelijkse dodental.

De Verenigde Staten hebben de meeste geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd. Sinds woensdag stelden de autoriteiten meer dan 30.000 nieuwe gevallen van het virus vast. Het aantal bekende besmettingen in het land komt daarmee op ruim 243.000.