VS pakt zakenlieden rond Giuliani

Twee zakenlieden die een rol hebben gespeeld in de Oekraïne-affaire rond de Amerikaanse president Donald Trump, zijn gearresteerd vlak voordat ze de VS wilden verlaten. Het gaat om twee zakenlieden uit Florida die banden hebben met de advocaat van Trump, Rudy Giuliani.

Zij zouden Giuliani hebben geïntroduceerd in hoge politieke kringen in Oekraïne. Een van de zakenlui is de Oekraïener Lev Parnas. De ander is de investeerder in onroerend goed Igor Fruman.

De arrestatie van de twee had overigens niets te maken met de Oekraïne-affaire. De twee werden aangehouden in verband met een zaak rond financiering van verkiezingscampagnes in New York. Ze zouden geld uit het buitenland hebben willen doorsluizen naar kandidaten voor federale en deelstaatsfuncties.

Drie commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doen op dit moment onderzoek naar contacten van Trump met de Oekraïense president Zelenski. Giuliani moet voor 15 oktober documenten inleveren bij de commissies.