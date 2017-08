VS overwegen leveren wapens aan Oekraïne

De Amerikaanse regering overweegt om Oekraïne wapens te leveren. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie, Mattis, donderdag tijdens zijn bezoek aan de hoofdstad Kiev.

Het gaat wel om „defensieve wapens”, maar toch is dit een duidelijke breuk met de lijn van de vorige president, Obama. Die was bang dat het leveren van wapens een provocatie van de Russen zou zijn. In het Westen wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat de strijd in Oost-Oekraïne door de Russische regering wordt gesteund. In de Europese Unie ligt het leveren van wapens aan Oekraïne gevoelig. Bekend is dat de Duitse bondskanselier Merkel er sterk tegen is.

Minister Mattis zei gisteren dat „defensieve wapens niet provocerend zijn tenzij je zelf een agressor bent. Oekraïne is duidelijk geen agressor, omdat het alleen het eigen grondgebied verdedigt.”

De wapens die op het lijstje staan om aan Oekraïne te worden geleverd zijn voornamelijk antitankraketten. Mattis zei echter niet wanneer de wapenleveringen beginnen en wat hij precies aan president Trump zal adviseren. Volgens de minister is het echter geen optie om nog vast te houden aan het uitgangspunt van de regering-Obama. Daarvoor is de situatie te sterk veranderd, nu blijkt dat de Minskakkoorden niet werken.

De afgelopen nacht is in Oost-Oekraïne een nieuwe wapenstilstand in werking getreden. Het nieuwe staakt-het-vuren is afgesproken tussen vertegenwoordigers van de Oekraïense regering, Rusland en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De wapenstilstand gaat in tegelijk met het begin van het nieuwe schooljaar.